Петр Белый стал седьмым российским миллиардером Forbes в фарме

Капитал председателя Совета директоров фармацевтической компании «Промомед» Петра Белого преодолел отметку в 1 млрд долл., согласно оценке Forbes. Он стал седьмым российским миллиардером, заработавшим состояние в фармотрасли.

Основу состояния Белого составляет контрольный пакет акций ПАО «Промомед» — около 88%. Акции фармкомпании торгуются на Московской бирже. Цена одной акции «Промомеда» в ходе вечерней сессии 9 июня достигала 420,85 руб. Так, стоимость принадлежащего Белому пакета равнялась 78,4 млрд руб.

Петр Белый родился в 1972 году в Москве, окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. В 2005 году он основал компанию «Промомед», спустя десять лет компания приобрела завод «Биохимик» в Саранске, который стал основной производственной площадкой.

В июле 2024 года компания объявила об успешном проведении IPO и начале торгов акциями на Московской бирже. Цена одной акции тогда составила 400 руб., что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил 6 млрд руб.

EBITDA группы «Промомед» по МСФО в 2024 году выросла до 8,23 млрд руб. (+31%), выручка — до 21,4 млрд руб. (+35,4%), чистая прибыль - до 4,025 млрд руб. (+22%). По данным AlphaRM, в 2024 году продажи «Промомеда» на российском рынке составили 18,7 млрд руб., в январе – апреле 2025 года – 10,3 млрд руб. Наибольшую выручку в 2024 году компании принесли препараты «Редуксин» – 3,3 млрд руб., «Квинсента» – 3,1 млрд руб., «Энлиргия» – 1,3 млрд руб., «Ролнавир» – 1 млрд руб. С начала 2025 года самым продаваемым стал бренд «Квинсента» (1,8 млрд руб.), «Редуксин» (1,1 млрд руб.), «Велгия» (0,8 млрд руб.), «Кабозантиниб-промомед» (0,7 млрд руб.).

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