Петр Родионов стал лучшим руководителем высшего звена в конкурсе «Платиновая унция»

Оргкомитет «Платиновой унции» второй год подряд отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.

Лучшим руководителем высшего звена назван генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов. Статуэтку от имени Петра Родионова принял директор по связям с общественностью компании «Герофарм» Евгения Доморощенкова.

Другие претенденты на победу:

Дмитрий Погребинский , генеральный директор ЦВ «Протек»;

Рустем Муратов , генеральный директор «Биннофарм»;

Вадим Анисимов, генеральный директор ГК «Апрель»;

Леонид Конобеев , генеральный директор «Катрен».

В юбилейном сезоне решением организационного комитета утверждено 20 номинаций. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов оказался 91 участник из 64 компаний.