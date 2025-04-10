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Петр Родионов стал...

Петр Родионов стал лучшим руководителем высшего звена в конкурсе «Платиновая унция»

10.04.2025
21:23
Стал известен лучший руководитель высшего звена XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

Оргкомитет «Платиновой унции» второй год подряд отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.

Лучшим руководителем высшего звена назван генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов. Статуэтку от имени Петра Родионова принял директор по связям с общественностью компании «Герофарм» Евгения Доморощенкова.

Другие претенденты на победу:

  • Дмитрий Погребинский, генеральный директор ЦВ «Протек»;
  • Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм»;
  • Вадим Анисимов, генеральный директор ГК «Апрель»;
  • Леонид Конобеев, генеральный директор «Катрен».

В юбилейном сезоне решением организационного комитета утверждено 20 номинаций. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов оказался 91 участник из 64 компаний.

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