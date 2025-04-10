Петр Родионов стал лучшим руководителем высшего звена в конкурсе «Платиновая унция»
Оргкомитет «Платиновой унции» второй год подряд отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.
Лучшим руководителем высшего звена назван генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов. Статуэтку от имени Петра Родионова принял директор по связям с общественностью компании «Герофарм» Евгения Доморощенкова.
Другие претенденты на победу:
- Дмитрий Погребинский, генеральный директор ЦВ «Протек»;
- Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм»;
- Вадим Анисимов, генеральный директор ГК «Апрель»;
- Леонид Конобеев, генеральный директор «Катрен».
В юбилейном сезоне решением организационного комитета утверждено 20 номинаций. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов оказался 91 участник из 64 компаний.
Нет комментариев
Комментариев: 0