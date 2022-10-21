Pfizer, Merck и J&J вложились в изучающий «темный геном» стартап

Компания Nucleome Therapeutics получила 37,5 млн фунтов стерлингов (около 42 млн долл.) на исследование «темного генома» для создания препаратов от аутоиммунных заболеваний. Свои деньги в Nucleome инвестировали в том числе Pfizer, Merck KGaA и J&J, пишет PharmaLive.

«Темный геном» — это области генома, которые невозможно исследовать с помощью традиционных технологий. В Nucleome предполагают, что эти области содержат 90% генетических изменений, связанных с болезнями.

«Темный геном» играет регулирующую роль в организме, контролируя экспрессию генов, отмечает Nucleome на своем сайте. Он может включать и выключать гены в нужное время. В «темном геноме» обнаружены множественные генетические изменения, связанные с заболеваниями, в том числе такими, как рассеянный склероз, волчанка и ревматоидный артрит. Расшифровывая «темный геном», Nucleome стремится выяснить, как регулируется экспрессия генов. Понимание этого положительно скажется на разработке новых препаратов, отмечают в компании.

Платформа Nucleome использует технологии объемного генома и машинного обучения. Платформа способна напрямую связывать гены с болезнями и позволяет точно отображать способы, которые могут повысить возможности открытия лекарств.

По словам генерального директора и соучредителя Nucleome Дануты Езиорской, компания уже добилась прогресса в сопоставлении генов для множества типов иммунных клеток. Это привело к открытию потенциальных мишеней для аутоиммунных заболеваний.