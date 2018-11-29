Pfizer и AbbVie заключили соглашения по биосимиляру препарата Humira

11:35
6 декабря 2018

Илья Дугин

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Американские компании Pfizer («Пфайзер») и AbbVie («ЭббВи») заключили лицензионные соглашения по биосимиляру препарата Humira (adalimumab), урегулировав все взаимные претензии, связанные с правом интеллектуальной собственности, сообщает World Pharma News.  

По условиям этих соглашений, AbbVie предоставляет Pfizer неэксклюзивную патентную лицензию на продажу биосимиляра Humira во многих странах мира.

Pfizer теперь может начать продажу своего биосимиляра в Европе после его одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В США лицензия вступит в силу 20 ноября 2023 г.  

Финансовые условия сделки нет разглашаются.

Компании
AbbVie
Pfizer

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