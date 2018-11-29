Pfizer и AbbVie заключили соглашения по биосимиляру препарата Humira

По условиям этих соглашений, AbbVie предоставляет Pfizer неэксклюзивную патентную лицензию на продажу биосимиляра Humira во многих странах мира.

Pfizer теперь может начать продажу своего биосимиляра в Европе после его одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В США лицензия вступит в силу 20 ноября 2023 г.

Финансовые условия сделки нет разглашаются.