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Pfizer и Flagship...

Pfizer и Flagship Pioneering займутся разработкой десяти инновационных лекарств

21.07.2023
17:15
Николай Соколов
Pfizer подписала соглашение с венчурной компанией Flagship Pioneering для разработки новых кандидатных препаратов.

Pfizer подписала соглашение по разработке новых препаратов с венчурной компанией Flagship Pioneering, которая инвестирует в фармацевтические фирмы. Общая сумма сделки может достигать 7 млрд долл., пишет PMLive.

В соответствии с условиями соглашения, Pfizer и Flagship инвестируют по 50 млн долл. в создание до десяти новых потенциальных лекарств в таких областях, как внутренние болезни, онкология, инфекционные заболевания и иммунология. За исследования в рамках этого проекта будет отвечать инициатива Flagship Pioneering Medicines.

Flagship в настоящее время поддерживает более 40 компаний, включая Moderna, Denali Therapeutics и Generate Biomedicines. По условиям соглашения, эти компании могут получить до 700 млн долл. по итогам прохождения различных этапов разработки и регулирования и в виде  роялти после успешного запуска на рынок своих препаратов.

Pfizer получит доступ к исследовательской платформе Pioneering Medicines и ее мощностям по проведению клинических испытаний. Компания предоставит финансирование для разработки новых лекарств и впоследствии сможет их приобрести.

В прошлом году Flagship Pioneering подписала соглашение с Novo Nordisk для разработки новых препаратов против редких и сердечно-сосудистых заболеваний. Тогда компании заявили, что будут стремиться развивать от трех до пяти исследовательских программ в течение первых трех лет сотрудничества.

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