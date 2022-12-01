Pfizer и Roivant создали компанию для разработки лекарства от язвенного колита

Pfizer и Roivant Sciences объявили о создании компании Vant, которая будет заниматься разработкой RVT-3101, препарата для лечения язвенного колита, воспалительного заболевания кишечника. Vant будет дочерней компанией Roivant, сообщается на сайте компании.

Согласно договоренностям новая компания будет нести ответственность за финансирование разработки и сохранит право продавать RVT-3101 в США и Японии, как только он будет одобрен. Pfizer будет владеть 25% акций Vant и сохранит право на продажу препарата в других странах.

RVT-3101 представляет собой полностью человеческое моноклональное антитело. В настоящее время он находится на IIb стадии испытаний против язвенного колита. Препарат может стать первым в своем классе лекарством, которое нацелено как на воспалительные, так и на фиброзные пути путем ингибирования белка TL1A. Roivant пишет, что таким образом RVT-3101 может обеспечить большую эффективность лечения.

«Мы верим в способность RVT-3101 изменить ситуацию с воспалительными заболеваниями кишечника, которая уже давно нуждается в новых, инновационных и более эффективных методах лечения», — сказал президент и главный инвестиционный директор Roivant Маюх Сухатме.

В США до 2 млн взрослых людей страдают от воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона. По данным Roivant, существующие методы лечения не слишком эффективны и 50% пациентов прекращают терапию в течение 6—12 месяцев.