Pfizer инвестирует 1,2 млрд евро в ирландский завод

Pfizer планирует инвестировать свыше 1,2 млрд евро в расширение производства на своем заводе в Дублине, пишет FiercePharma.

К 2027 году компания планирует построить новый объект на территории уже существующего кампуса Grange Castle. Инвестиции приведут к созданию около 500 новых рабочих мест. Модернизация также удвоит мощности по производству биологических лекарственных субстанций на предприятии, говорят в Pfizer.

По данным The Irish Times, в Grange Castle компания Pfizer производит один из самых продаваемых продуктов — пневмококковую вакцину Prevenar. Компания также производит в Ирландии лекарства от артрита, воспалений, рака, инфекций, гемофилии, боли и инсульта.

С 1969 года Pfizer потратила более 8 млрд долл. на деятельность в Ирландии. Американский производитель также является одним из крупнейших иностранных работодателей в стране. После новых инвестиций количество сотрудников компании в Ирландии достигнет 5500 человек.

Ирландия сильно зависит от транснациональных корпораций, на которые работают более 275 тыс. человек, или каждый девятый работник в стране. На эти компании приходится большая часть подоходного и корпоративного налогов государства.

Многие из ведущих мировых производителей лекарств имеют предприятия в Ирландии. В августе американская медицинская компания Abbott Laboratories объявила о намерении создать в стране 1000 новых рабочих мест. В сентябре AbbVie заявила, что инвестирует 60 млн евро в свой объект в Ирландии, который поможет укрепить бизнес эстетической медицины. Летом AstraZeneca вложила 65 млн евро в строительство завода в Дублине, а также еще одного предприятия Alexion в Атлоне.