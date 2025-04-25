Pfizer подал иск к «Джодас Экспоим» и Минздраву о защите исключительных прав на изобретение

Арбитражный суд Москвы назначил судебную патентно-техническую экспертизу по иску Pfizer Ireland Pharmaceuticals Unlimited Company к ООО «Джодас Экспоим» и Минздраву России о защите исключительных прав на изобретение по евразийскому патенту № 004920. Спор развернулся вокруг лекарственного препарата «Авцефт», зарегистрированного ответчиком, и вещества авибактам, следует из определения суда, которое размещено в системе «Мой арбитр».

Иск был принят к рассмотрению в мае 2024 года. В рамках его обеспечения истец просил обязать Минздрав приостановить действие регистрационного удостоверения, а также регистрации предельной отпускной цены на воспроизведенный лекарственный препарат «Авцефт» (МНН авибактам+цефтазидим) до 24 июля 2026 года (даты истечения срока действия евразийского патента № 004920) или иной даты прекращения действия евразийского патента № 004920. Однако суд отказался удовлетворить это требование «в целях предотвращения причинения значительного ущерба» компании.

Рассмотрение дела приостанавливалось до рассмотрения Евразийским патентным ведомством возражений против продления срока действия на территории России евразийского патента № 004920. После того как заявитель отозвал свое возражение и делопроизводство по нему было прекращено, в феврале этого года дело возобновили. На первом же заседании после перерыва, 23 апреля, суд назначил экспертизу. Эксперту дали 20 календарных дней со дня получения материалов дела и определения суда на выполнение работы.

Антибиотик «Завицефта» (МНН цефтазидим+[авибактам]) был зарегистрирован Pfizer в России в 2017 году (РУ действительно до конца 2025 года), а в феврале 2024 года получено новое РУ, действующее до февраля 2029 года. Евразийский патент № 004920 в отношении этого препарата на территории России продлен до июля 2026 года. По данным AlphaRM, в 2024 году в России было продано 18,2 тыс. упаковок «Завицефта» на общую сумму 1,5 млрд руб., в 2023 – 15,2 тыс. упаковок на 1,3 млрд руб. «Авцефт» (МНН цефтазидим+[авибактам]) зарегистрирован в России в декабре 2023 года, следует из ГРЛС. Согласно данным Росздравнадзора, он ни разу не вводился в гражданский оборот.

«ФВ» направил запросы в Минздрав, российский офис Pfizer и в «Джодас Экспоим».

По подсчетам АМФП, с 2017 по 2025 год в суды России поступило на рассмотрение более 100 судебных дел, связанных с защитой интеллектуальных прав фармацевтических производителей. За этот период существенно увеличилось количество патентных споров. Выросло количество дел по введению в гражданский оборот дженериков в период действия патентов, защищающих оригинальные препараты, без согласия патентообладателя, следует из аналитической справки АМФП (имеется в распоряжении «ФВ»). В абсолютном большинстве случаев суды отказываются принимать обеспечительные меры по патентным спорам.