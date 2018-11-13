Pfizer повышает цены на некоторые лекарства в США

В основном цены вырастут на 5%, исключение составляют три продукта, стоимость которых увеличится на 3%, и один, цена на который поднимется на 9%.

Ожидается, что рост цен будет компенсирован более высокими скидками для страховых компаний и менеджерам по пособиям на лекарства. В Pfizer полагают, что система здравоохранения США разделит скидки с пациентами, и их затраты на лекарства не вырастут.

Американские СМИ напоминают, что фармацевтический гигант все-таки пошел на повышение цен после того, как минувшим летом приостановил реализацию этой стратегии. Тогда президент Дональд Трамп выступил против повышения цен, сообщает CNBC.