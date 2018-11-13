Pfizer повышает цены на некоторые лекарства в США

Pfizer («Пфайзер») объявила о росте цен на 41 лекарственный препарат, что составляет 10% от портфеля. Это произойдет с 15 января 2019 г. При этом в компании подчеркивают, что на 90% их лекарств цены останутся прежними.
В основном цены вырастут на 5%, исключение составляют три продукта, стоимость которых увеличится на 3%, и один, цена на который поднимется на 9%.
Ожидается, что рост цен будет компенсирован более высокими скидками для страховых компаний и менеджерам по пособиям на лекарства. В Pfizer полагают, что система здравоохранения США разделит скидки с пациентами, и их затраты на лекарства не вырастут.
Американские СМИ напоминают, что фармацевтический гигант все-таки пошел на повышение цен после того, как минувшим летом приостановил реализацию этой стратегии. Тогда президент Дональд Трамп выступил против повышения цен, сообщает CNBC.
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