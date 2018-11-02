Pfizer проиграла патентную тяжбу по препарату Lyrica в Великобритании

Решение суда высшей инстанции открывает дорогу для производителей дженериковых компаний Allergan («Аллерган») и Mylan («Майлан»).

Препарат Lyrica изначально разрабатывался для лечения эпилепсии, но дальнейшие исследования показали, что он может применяться и при невропатической боли. Вскоре второе показание стало основным.

В целях сохранения своей доли на рынке Pfizer получила вторичный патент, срок действия которого превышает срок действия оригинального патента.

Верховный суд посчитал патент на применение препарата при невропатической боли недействительным.

Pfizer обратилась в Верховный суд после неудачи в апелляционном суде в 2016 г., а в июле 2017 г. срок действия вторичного патента также истек.

В США срок патентной защиты на препарат истекает в 2019 г.