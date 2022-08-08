Pfizer рассмотрит приобретение Global Blood Therapeutics за 5 млрд долларов

Pfizer ведет предварительные переговоры о покупке производителя Global Blood Therapeutics примерно за 5 млрд долл. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Global Blood имеет в своем портфеле препарат Oxbryta. Он был одобрен в Соединенных Штатах для лечения серповидно-клеточной анемии у пациентов в возрасте 12 лет и старше в 2019 году. В декабре пероральное средство получило одобрение для лечения этого состояния у более молодых пациентов. Продажи препарата выросли более чем на 50%, до 194,7 млн долл., в 2021 году.

Pfizer получила от вакцины против COVID-19 огромную прибыль и сейчас ищет активы, которые к концу десятилетия могут принести ей миллиардные продажи, пишет WSJ. Издание отмечает, что Pfizer намерена заключить сделку в ближайшие дни, но у нее есть конкуренты, также обдумывающие приобретение.

В мае Pfizer объявила о приобретении компании Biohaven Pharmaceutical за более чем 11 млрд долл. Основным активом, который Pfizer получила в результате сделки, стал уже одобренный препарат Nurtec ODT. Он относится к классу препаратов для лечения мигрени, называемых ингибиторами пептида, связанного с геном кальцитонина (CGRP). Компания также разрабатывает шесть других средств от мигрени.

В апреле этого года Pfizer приобрела компанию ReViral, которая занимается разработкой препаратов против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), за 525 млн долл. А в конце 2021 года Pfizer купила Arena Pharmaceuticals, разрабатывающей средства от болезней желудка и кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона, за 6,7 млрд долл.