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Pfizer урегулировала патентный...

Pfizer урегулировала патентный иск с Promosome по вакцине против COVID-19

06.10.2023
17:06
Николай Соколов
Pfizer/BioNTech урегулировала иск, касавшийся технологий вакцины против COVID-19. Компания Promosome обвиняла американского производителя в незаконном копировании технологий.

Pfizer/BioNTech и биотехнологическая фирма Promosome согласились прекратить судебное дело, в рамках которого создатели вакцины против COVID-19 обвинялись в нарушении патентных прав на технологию информационной РНК (мРНК). Об этом сообщает PharmaLive.

Компании заявили, что Promosome отклонит иск без права возобновления. Это означает, что он не может быть подан повторно и что Promosome не будет в будущем подавать новые иски по поводу патентов Pfizer/BioNTech. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Компании заключили сделку через несколько недель после того, как Promosome отказалась от иска против другого производителя вакцины против COVID-19, Moderna.

Американская Promosome была создана для того, чтобы коммерциализировать технологию, разработанную исследователями-биохимиками из Научно-исследовательского института Скриппса в Ла-Хойе, Калифорния. В июне Promosome подала в суд на Pfizer/BioNTech и Moderna, обвинив компании в незаконном копировании их технологии.

Исследователи Promosome заявляли, что «открыли метод увеличения экспрессии белка путем внесения небольших изменений в мРНК, которые могли бы повлиять на количество вырабатываемого белка без изменения аминокислотной последовательности, кодируемой мРНК».

В исках говорится, что Promosome обсуждала свою технологию с представителями Moderna и BioNTech в период с 2013 по 2016 год.

Promosome потребовала возместить часть прибыли, полученной за продажи вакцин. В прошлом году компания Pfizer заработала 37,8 млрд долл. на вакцинах против COVID-19 Comirnaty, а Moderna — 18,4 млрд долл. на вакцинах Spikevax.

Pfizer и BioNTech отвергли обвинения и заявили, что Promosome скрыла от Патентного ведомства США информацию при подаче заявки на патент, что сделало его недействительным.

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