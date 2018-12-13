Pfizer возобновляет поставки обезболивающих препаратов ветеринарам

10:19
18 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

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По информации FDA, компания Pfizer («Пфайзер») прекратила поставки обезболивающих препаратов ветеринарам на фоне дефицита инъекционных опиоидов, который не позволял компании удовлетворять все заявки больниц; но теперь ситуация меняется к лучшему для ветеринаров и их пациентов, сообщает FiercePharma.

В Центре ветеринарной медицины FDA заявили о достижении соглашения, согласно которому Pfizer будет направлять ветеринарам часть анальгетиков, поступающих из нового источника.

Препараты будут выделять из импортных поставок из Канады, ранее разрешенных FDA. Из-за общенационального дефицита инъекционных опиоидных препаратов FDA разрешило Pfizer закупать hydromorphone hydrochloride для инъекций (активность 2 мг/мл) в ампулах объемом 1 мл у компании Sandoz («Сандоз»), которая производит данный препарат на предприятии в Канаде для канадского рынка.

Помимо обеспечения рынка ветеринарных препаратов США указанным анальгетиком, в Pfizer согласились также поставлять на этот рынок morphine sulfate для инъекций после того, как объемы его поставок возрастут в целом.

Pfizer приостановила поставки инъекционных анальгетиков на рынок ветеринарных препаратов летом прошлого года, направив объемы препаратов, ранее поставляемых на этот рынок, для выполнения заявок больниц. На тот момент в компании сообщили, что поставки препаратов в ветеринарный сегмент не возобновятся до тех пор, пока не будет решена проблема дефицита для больниц и центров хирургии, – ориентировочно до 2-й половины 2019 г.

Дефицит госпитальных инъекционных анальгетиков, включая morphine и fentanyl, начал проявляться в 2017 г., когда Pfizer сократила выпуск препаратов в преднаполненных шприцах в рамках технологического обновления предприятия по производству стерильных лекарственных форм (включая Hospira) в Макферсоне (штат Канзас, США).

Компании
Pfizer
Зарубежный фармпроизводитель

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