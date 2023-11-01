Pfizer впервые с 2019 года получила квартальный убыток

Pfizer сообщила о финансовых результатах за III квартал 2023 года. Производитель получил выручку в размере 13,2 млрд долл., что на 42% меньше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, компания впервые с 2019 года получила квартальный убыток.

Доходы от противовирусного препарата Paxlovid в III квартале упали на 97% по сравнению с III кварталом предыдущего года, а доходы от вакцины Comirnaty против COVID-19 снизились на 70%.

Тем не менее операционный рост продаж не связанных с лечением COVID-19 продуктов Pfizer составил 10%. Продажи других вакцин компании, таких как Prevnar 13 и 20 для профилактики пневмококковых инфекций, принесли Pfizer в III квартале более 1,8 млрд долл., в то время как вакцина против РСВ Abrysvo заработала 375 млн долл.

«В III квартале 2023 года нас воодушевляют высокие показатели продаж продуктов Pfizer, не связанных с COVID-19», — заявил генеральный директор Альберт Бурла.

Pfizer и BioNTech по-прежнему сосредоточены на вакцинах на основе технологии мРНК. На прошлой неделе они представили данные испытаний I/II фазы комбинированной вакцины против гриппа и COVID-19.

Исследование показало, что комбинированная вакцина имеет «профиль безопасности, соответствующий профилю безопасности вакцины компании против COVID-19, и достигла показателей среднего геометрического титра (GMT), необходимых для одобрения регулирующих органов».

Ранее в этом месяце компания объявила об инициативе по сокращению расходов, которая включает увольнения персонала. Компания надеется сэкономить около 3,5 млрд долл.