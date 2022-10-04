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Pfizer закрыла сделку...

Pfizer закрыла сделку по приобретению Biohaven за 11,6 млрд долларов

04.10.2022
18:42
Николай Соколов

Pfizer закрыла сделку по приобретению компании Biohaven, о котором объявляла весной. Сумма сделки составила 11,6 млрд долл.

Pfizer приобрела коммерческую биофармацевтическую фирму Biohaven Pharmaceutical, об этом сообщается на сайте компании. Производитель заплатил 148,50 долл. за акцию, в целом это 11,6 млрд долл.

В мае Pfizer сообщила о намерении приобрести все отставшие акции Biohaven. На тот момент Pfizer принадлежало 2,6% акций производителя.

Основным активом, который Pfizer получает в результате сделки, станет препарат Biohaven Nurtec ODT. Он относится к классу средств для лечения мигрени, называемых ингибиторами пептида, связанного с геном кальцитонина (CGRP).

Объем продаж Nurtec в 2021 году составил 462,5 млн долл. Препарат конкурирует с двумя ингибиторами CGRP от AbbVie. Наиболее продаваемыми препаратами в этом классе являются инъекционные препараты от Eli Lilly и Amgen.

«Успех Nurtec ODT в сочетании с конвейером препаратов Biohaven на основе CGRP укрепит инновационный портфель продуктов Pfizer для лечения внутренних болезней до 2030 года и далее. В сочетании с глобальным присутствием Pfizer это приобретение увеличивает наш потенциал в предоставлении новых вариантов лечения пациентов с мигренью — заболеванием, от которого страдает более 1 миллиарда человек во всем мире», — заявил исполнительный вице-президент и директор по бизнес-инновациям Pfizer Аамир Мали.

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