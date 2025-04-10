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«Планета здоровья» стала...

«Планета здоровья» стала компанией года в подноминации «Площадка аптечной сети» в e-com

10.04.2025
21:50
Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «E-commerce. Площадка аптечной сети» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce. Площадка аптечной сети» победу одержала компания «Планета здоровья».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • «Ригла»;
  • «36,6 групп»;
  • «Апрель»;
  • «Фармленд».

Подноминация «E-сommerce» была включена в перечень номинаций «Платиновой унции» четыре года назад.

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