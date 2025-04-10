«Планета здоровья» стала компанией года в подноминации «Площадка аптечной сети» в e-com

В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce. Площадка аптечной сети» победу одержала компания «Планета здоровья».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Ригла»;

«36,6 групп»;

«Апрель»;

«Фармленд».

Подноминация «E-сommerce» была включена в перечень номинаций «Платиновой унции» четыре года назад.