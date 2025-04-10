Победителем номинации «Биологически активная добавка. Продуктовый бренд» стал «Максилак»

Победителем в номинации «Препарат года» подноминации «Биологически активная добавка. Продуктовый бренд» стал препарат «Максилак» компании «Биннофарм».

На победу также претендовали:

«Бак-сет» («Фармамед»);

«Супрадин» (Bayer);

«Детримакс» («Юнифарм»);

«Фемибион» (Dr. Reddy’s Laboratories);

«Элевит» (Bayer);

«Окувайт» (Bausch Health);

«Бифицин» («Спектрум»).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.