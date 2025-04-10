Победителем номинации «Биологически активная добавка. Продуктовый бренд» стал «Максилак»
10.04.2025
20:50
Стал известен победитель в номинации «Препарат года» подноминации «Биологически активная добавка. Продуктовый бренд» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева
Победителем в номинации «Препарат года» подноминации «Биологически активная добавка. Продуктовый бренд» стал препарат «Максилак» компании «Биннофарм».
На победу также претендовали:
- «Бак-сет» («Фармамед»);
- «Супрадин» (Bayer);
- «Детримакс» («Юнифарм»);
- «Фемибион» (Dr. Reddy’s Laboratories);
- «Элевит» (Bayer);
- «Окувайт» (Bausch Health);
- «Бифицин» («Спектрум»).
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
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