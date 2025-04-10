Победителем номинации «Биологически активная добавка. Зонтичный бренд» стал Solgar
10.04.2025
20:41
Стал известен победитель в номинации в номинации «Препарат года» подноминации «Биологически активная добавка. Зонтичный бренд» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева
Победителем в номинации «Препарат года» подноминации «Биологически активная добавка. Зонтичный бренд» стал препарат Solgar от одноименной компании.
На победу также претендовали:
- «Эвалар» («Эвалар»);
- «Допельгерц» (Queisser Pharma);
- «Компливит» («Отисифарм»);
- «Витрум» («Нижфарм»).
Номинация «Биологически активная добавка» стала новой в 2025 году. Всего в юбилейном сезоне конкурса решением организационного комитета утверждено 20 номинаций.
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