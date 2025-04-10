Победителем номинации «Биологически активная добавка. Зонтичный бренд» стал Solgar

Победителем в номинации «Препарат года» подноминации «Биологически активная добавка. Зонтичный бренд» стал препарат Solgar от одноименной компании.

На победу также претендовали:

«Эвалар» («Эвалар»);

«Допельгерц» (Queisser Pharma);

«Компливит» («Отисифарм»);

«Витрум» («Нижфарм»).

Номинация «Биологически активная добавка» стала новой в 2025 году. Всего в юбилейном сезоне конкурса решением организационного комитета утверждено 20 номинаций.