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Победителем номинации «Биологически...

Победителем номинации «Биологически активная добавка. Зонтичный бренд» стал Solgar

10.04.2025
20:41
Стал известен победитель в номинации в номинации «Препарат года» подноминации «Биологически активная добавка. Зонтичный бренд» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

Победителем в номинации «Препарат года» подноминации «Биологически активная добавка. Зонтичный бренд» стал препарат Solgar от одноименной компании.

На победу также претендовали:

  • «Эвалар» («Эвалар»);
  • «Допельгерц» (Queisser Pharma);
  • «Компливит» («Отисифарм»);
  • «Витрум» («Нижфарм»).

Номинация  «Биологически активная добавка» стала новой в 2025 году. Всего в юбилейном сезоне конкурса решением организационного комитета утверждено 20 номинаций.

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