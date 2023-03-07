Почему эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами не начался

С 1 марта в России стартовал эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. В феврале были выпущены правила их продажи. Они при этом не сильно отличаются от соответствующего документа о требованиях к онлайн-торговле безрецептурными лекарствами. По мнению некоторых игроков отрасли, документ требует уточнений и доработки. Хотя эксперимент официально стартовал, купить рецептурное лекарство в аптеке пока невозможно.

«Нет нормативно-правовых актов. Без них никто не может начать работу», — пояснил «ФВ» один из участников эксперимента, пожелавший остаться анонимным.

«ФВ» также попробовал заказать рецептурные лекарства с ресурсов Apteka.ru, «Здравсити» и «Сбер Еаптеки», но не обнаружил соответствующих функций. В поддержке «Здравсити» на вопрос о том, когда будет возможность заказа рецептурных лекарств, ответили, что «сроки, к сожалению, не определены».

Что можно будет покупать и кто будет выписывать рецепты? Кто сможет продавать рецептуру онлайн и как это будет происходить? Что мешает начать продавать рецептурные лекарства в онлайн-аптеках? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 6 (1105) от 07.03.2023 года в материале «Фальстарт эксперимента».