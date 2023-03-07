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Почему эксперимент по...

Почему эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами не начался

07.03.2023
17:17

Несмотря на то что эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств официально стартовал с 1 марта, купить рецептурное лекарство в аптеке пока невозможно.

С 1 марта в России стартовал эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. В феврале были выпущены правила их продажи. Они при этом не сильно отличаются от соответствующего документа о требованиях к онлайн-торговле безрецептурными лекарствами. По мнению некоторых игроков отрасли, документ требует уточнений и доработки. Хотя эксперимент официально стартовал, купить рецептурное лекарство в аптеке пока невозможно.

«Нет нормативно-правовых актов. Без них никто не может начать работу», — пояснил «ФВ» один из участников эксперимента, пожелавший остаться анонимным. 

«ФВ» также попробовал заказать рецептурные лекарства с ресурсов Apteka.ru, «Здравсити» и «Сбер Еаптеки», но не обнаружил соответствующих функций. В поддержке «Здравсити» на вопрос о том, когда будет возможность заказа рецептурных лекарств, ответили, что «сроки, к сожалению, не определены».

Что можно будет покупать и кто будет выписывать рецепты? Кто сможет продавать рецептуру онлайн и как это будет происходить? Что мешает начать продавать рецептурные лекарства в онлайн-аптеках? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 6 (1105) от 07.03.2023 года в материале «Фальстарт эксперимента».

Читать материал полностью

07.03.2023
Фальстарт эксперимента
Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств уже начался, но у рынка еще есть вопросы к схеме продажи
№6 (1105)

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