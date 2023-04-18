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Почта России отказалась...

Почта России отказалась от открытия собственных аптек

Эксклюзив
18.04.2023
15:44
Ольга Коберник

Почта России разочаровалась в открытии собственных аптечных пунктов, убедившись в их нерентабельности. Теперь компания ведет курс на оптимизацию затрат, однако закрывать фармнаправление не собирается. Почтовый оператор сосредоточится на доставке онлайн-заказов.

Почта России не планирует открывать новые аптеки в регионах, рассказал «ФВ» руководитель дирекции по развитию бизнеса «Лекарства» Владимир Виноградов. О планах создать аптечную сеть почтовый оператор заявил в 2021 году. За четыре года организация хотела модернизировать 25 тыс. сельских отделений и подготовить персонал.

Сейчас Почта России сконцентрировалась на доставке онлайн-заказов лекарств, пояснил Виноградов.

В 2022 году компания запустила доставку безрецептурных термостабильных препаратов в 1195 отделениях в 77 регионах России из интернет-аптеки «Здравсити». Результаты и инвестиции этого проекта в организации пока не раскрывают.

Среди причин, повлиявших на изменение планов по открытию аптек, эксперты называют и курс Почты России на сокращение инвестиционной деятельности. Он был задан в конце 2022 года, а в январе 2023 года произошла смена генерального директора. На место бывшего вице-премьера Максима Акимова (до прихода в Почту России он курировал нацпрограмму «Цифровая экономика») пришел топ-менеджер Михаил Волков. Ранее — с 2017-го по 2021 год — он был заместителем гендиректора компании по операционному управлению и розничной торговле.

Сейчас в Почте России идет сокращение штата аппарата управления предприятием примерно на 30%. Около 3 тыс. сотрудников покидают компанию по соглашению сторон, сообщил источник, ссылаясь на информацию, представленную на Совете директоров в марте.

Подробнее об изменившихся планах Почты России читайте в «ФВ» № 10 (1109) от 18.04.2023 в материале «Почта открестилась».

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18.04.2023
Почта открестилась
Логистический оператор отказался от открытия собственных аптек
№10 (1109)

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