Почти 80% льготников предпочитают получать денежную компенсацию

12:07
12 ноября 2018

Оксана Баранова

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Елена Максимкина | Фото: Олег Кирюшкин

Пациенты предпочитают выходить из программ льготного лекобеспечения, выбирая вместо препаратов денежную компенсацию. По оценке Минздрава, пациентов, получающих льготные лекарства, осталось чуть более 20%.

Такие данные озвучила директор Департамента лекобеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России Елена Максимкина, выступая на форуме «10 лет программе “Семь нозологий”».

«Такая монетизация не позволяет нам, в частности, расширять перечень  медицинских изделий, в том числе для пациентов с сахарным диабетом, которые сейчас готовы использовать инсулиновые помпы. Но нужно понимать, из какого источника будет производиться финансирование приобретения расходных материалов к ним», – сказала Елена Максимкина.

По ее словам, монетизация льгот – существенная проблема, которая будет решаться в ближайшее время.

Персоны
Максимкина Елена

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