Почти 80% льготников предпочитают получать денежную компенсацию

Такие данные озвучила директор Департамента лекобеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России , выступая на форуме «10 лет программе “Семь нозологий”».

«Такая монетизация не позволяет нам, в частности, расширять перечень медицинских изделий, в том числе для пациентов с сахарным диабетом, которые сейчас готовы использовать инсулиновые помпы. Но нужно понимать, из какого источника будет производиться финансирование приобретения расходных материалов к ним», – сказала .

По ее словам, монетизация льгот – существенная проблема, которая будет решаться в ближайшее время.