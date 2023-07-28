Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Подразделение AstraZeneca приобретет...

Подразделение AstraZeneca приобретет портфолио программ Pfizer для генной терапии

28.07.2023
17:39
Николай Соколов
Компания Alexion приобретет портфолио доклинических программ генной терапии у Pfizer. Сумма соглашения составит до 1 млрд долл.

Подразделение AstraZeneca Alexion купит портфолио программ генной терапии, находящихся на ранних стадиях разработки, у компании Pfizer. Сумма соглашения составит до 1 млрд долл., также в нее будут включены роялти, сообщается на сайте компании.

AstraZeneca приобрела Alexion за 39 млрд долл. в 2021 году. Компания занимается редкими заболеваниями и планирует закрыть сделку с Pfizer в III квартале этого года.

По условиям соглашения Alexion получит доступ к ряду капсидов аденоассоциированного вируса (AAV). Компания заявила, что капсиды AAV являются эффективным механизмом доставки терапевтических генных грузов для целей генной терапии и редактирования генов. Также Alexion будет взаимодействовать с талантливыми работниками Pfizer, которые связаны с разработками этих технологий.

«Сегодняшняя новость представляет собой еще один важный шаг вперед в стремлении Alexion и AstraZeneca стать лидерами отрасли в области геномной медицины, которая может помогать и даже излечивать пациентов, страдающих от разрушительных болезней», – заявил главный исполнительный директор Alexion Марк Дюнуайе.

В октябре прошлого года AstraZeneca купила американского разработчика генной терапии LogicBio Therapeutics за 68 млн долл. В январе AstraZeneca заключила сделку по покупке американского разработчика лекарств CinCor Pharma на сумму до 1,8 млрд долл., чтобы укрепить портфель препаратов для сердца и почек.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.