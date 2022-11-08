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Подразделение Walgreens купит...

Подразделение Walgreens купит поставщика медуслуг за 9 млрд долларов

08.11.2022
15:15
Николай Соколов

Поддерживаемая Walgreens компания VillageMD приобретет поставщика медицинских услуг Summit Health за 9 млрд долл. Из них 1,9 млрд долл. пойдут на покрытие долгов.

Поставщик услуг первичной медико-санитарной помощи VillageMD (дочерняя компания второй по величине аптечной сети Walgreens) купит компанию, занимающуюся предоставлением услуг неотложной медицинской помощи, Summit Health. Сумма сделки составит 9 млрд долл. Из них 1,9 млрд долл. пойдут на покрытие долгов. Таким образом компания планирует расширить свое присутствие в сфере здравоохранения, пишет Reuters. Всего получить услуги VillageMD и Summit Health можно будет в 680 точках. 

VillageMD обеспечивает уход за пациентами в отдельных клиниках, а также в офисах Walgreens, виртуально и на дому. В 2021 году Walgreens заявила, что инвестировала 5,2 млрд долл. в VillageMD, увеличив свою долю в компании до 63%. Summit Health управляет центрами CityMD, которые предоставляют удаленную альтернативу отделениям неотложной помощи в больницах.

Reuters отмечает, что многие крупные американские фармкомпании стремятся расширять бизнес в области здравоохранения. В июле Amazon объявила о покупке оператора первичной медико-санитарной помощи 1Life Healthcare за 3,5 млрд долл., а CVS Health заявила, что купит Signify Health за 8 млрд долл.

В этом секторе все чаще применяются принципы «ценностной медицины». Это означает, что поставщики медицинских услуг получают возмещения от страховщиков в зависимости от результатов лечения пациентов, а не за каждый тест или процедуру.

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