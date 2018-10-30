Поэтапное введение референтных цен для взаимозаменяемых препаратов начнется с 2019 г.

12:18
13 ноября 2018

Елена Сидорова

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Вероника Скворцова | Фото: kremlin.ru

С 1 января 2019 г. вступает в работу обновленная версия информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере государственных закупок лекарственных препаратов, учитывающая дополнительные поля, такие как эквивалентные лекарственные формы и эквивалентные единицы измерений дозировок лекарств и, кроме того, взаимозаменяемость лекарственных препаратов. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова

«Введение понятия «взаимозаменяемость» в систему позволяет разукрупнять однородные группы и, таким образом, дает дополнительную возможность конкурентному снижению цены на взаимозаменяемые лекарственные препараты», – отметила глава Минздрава 12 ноября на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства.

По ее словам, на сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством только 16% лекарств могут быть признаны взаимозаменяемыми. Минздрав совместно с ФАС разработали законопроект, который расширяет понятие «взаимозаменяемости». Этот законопроект согласован всеми ведомствами и внесен в Правительство РФ.

«Кроме того, нами утвержден план по определению взаимозаменяемости лекарств до 2021 года, который позволит довести процент взаимозаменяемости максимум до 60–70% с учетом наличия международного опыта. И, таким образом, уже с 2019 года мы поэтапно начнем вводить референтные цены для взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Это дополнительная возможность к снижению цены», – заявила Вероника Скворцова.

Отвечая на вопрос Владимира Путина – способствует ли система снижению цен при госзакупках, министр отметила:  «Предварительные данные показывают, что по целому ряду однородных групп лекарств мы снижаем уже сейчас цену на 10–15%. Но расширение перечня взаимозаменяемых препаратов позволит, как нам представляется, снизить более существенно. И поэтому основной декремент цены мы увидим в 2019 году по мере расширения взаимозаменяемых лекарственных препаратов».

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