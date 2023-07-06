Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
Покупатели стали чаще...

Покупатели стали чаще приобретать российские препараты-аналоги

06.07.2023
13:01
Ольга Фатеенкова
Доля покупателей, отмечающих, что они стали чаще приобретать российские препараты-аналоги по причине отсутствия зарубежных препаратов в аптеках, выросла с 45 до 52%. Вместе с тем приверженность отечественным препаратам снизилась с 52 до 47%.
Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

В I квартале 2023 года 56% опрошенных россиян, совершавших покупки в аптеках, отметили, что стали чаще приобретать российские препараты-аналоги по причине повышения цены на зарубежные средства. Этот показатель достаточно стабилен со II квартала 2022 года, однако в III квартале 2022 года наблюдался рост доли согласившихся с утверждением до 59%. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» за I квартал 2023 года, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Доля покупателей, приобретавших отечественные препараты в связи с отсутствием зарубежных препаратов в аптеках, последовательно растет. Во II квартале 2022 года этот показатель составлял 45%, а в I квартале 2023 года уже 52%. 

605ff1fa-fe83-4ffa-922c-2079b814b82d.jpeg (98 KB)

26f02dc4-dfc9-444d-88ea-5312f8a016c9.jpeg (72 KB)

При выборе лекарственного препарата для 22% потребителей, совершавших покупки в аптеках, имеет значение страна-производитель. Среди них доля респондентов, отдающих предпочтение российским препаратам, росла до IV квартала 2022 года, достигнув 52%. Однако в I квартале 2023 года произошло снижение доли респондентов, отметивших приверженность отечественным препаратам до 47%. Вместе с этим наблюдалось снижение приверженности к препаратам западноевропейских компаний — с 56% по данным II квартала 2022 года до 47% в IV квартале 2022 года, но в I квартале 2023 года уже 50% респондентов отметили предпочтение препаратов из Западной Европы.

303eec44-b978-4298-9ea1-bb4b241c9dce.jpeg (89 KB)

5f70bb92-f15d-424d-856b-0e7b627b484a.jpeg (98 KB)

Анализ соответствий, направленный на поиск зависимостей гендерно-возрастных характеристик и предпочтений покупки препаратов определенных стран, показывает, что выбирать отечественные препараты склонны молодые женщины 16—34 лет и мужчины в возрасте от 35 до 54 лет. Предпочтение препаратам стран Восточной Европы отдают женщины в возрасте 25—34 лет и мужчины 16—24 лет. Женщины старше 55 лет склонны выбирать препараты Западной Европы, а препараты индийского происхождения предпочитают женщины в возрасте от 45 до 54 лет и мужчины старше 55 лет.

3cf869fb-4954-42c2-ba87-1a8dfe820afd.jpeg (120 KB)

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.