Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Полномочия Минсельхоза и...

Полномочия Минсельхоза и Россельхознадзора скорректируют в рамках гармонизации с правом ЕАЭС

11.03.2024
14:05
Коблова Дина
Таисия Кубрина
Минсельхоз намерен расширить полномочия Россельхознадзора по регистрации ветпрепаратов с учетом гармонизации с правилами ЕАЭС и госконтролю. Изменения также затронут собственные полномочия ведомства по надлежащим практикам.
Фото: 123rf.com

Минсельхоз предложил внести изменения в полномочия Россельхознадзора по регистрации ветеринарных лекарственных препаратов. Общественные обсуждения соответствующего проекта постановления «О внесении изменений в некоторые акты правительства и признании утратившими силу отдельных положений Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 971» продлятся до 20 марта.

В документе предусматриваются полномочия Россельхознадзора по регистрации, перерегистрации, внесению изменений в регистрационное досье, а также проведение процедур, связанных с регистрацией ветеринарных лекарств, в соответствии с Правилами регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории ЕАЭС. Служба также должна будет утвердить форму выписки из государственного реестра ветпрепаратов.

Планируется расширить полномочия службы в части государственного контроля за обращением лекарств для животных. Она будет отслеживать соблюдение участниками рынка порядка ввода в гражданский оборот ветпрепаратов и предоставление соответствующей информации.

Кроме того, будут скорректированы и собственные полномочия министерства. Проектом постановления признаются утратившими силу его полномочия по утверждению правил надлежащей дистрибьюторской практики и перечня наименований ветпрепаратов.

Изменения связаны с гармонизацией национального законодательства с регулированием в рамках ЕАЭС.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.