Полномочия Минсельхоза и Россельхознадзора скорректируют в рамках гармонизации с правом ЕАЭС

Минсельхоз предложил внести изменения в полномочия Россельхознадзора по регистрации ветеринарных лекарственных препаратов. Общественные обсуждения соответствующего проекта постановления «О внесении изменений в некоторые акты правительства и признании утратившими силу отдельных положений Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 971» продлятся до 20 марта.

В документе предусматриваются полномочия Россельхознадзора по регистрации, перерегистрации, внесению изменений в регистрационное досье, а также проведение процедур, связанных с регистрацией ветеринарных лекарств, в соответствии с Правилами регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории ЕАЭС. Служба также должна будет утвердить форму выписки из государственного реестра ветпрепаратов.

Планируется расширить полномочия службы в части государственного контроля за обращением лекарств для животных. Она будет отслеживать соблюдение участниками рынка порядка ввода в гражданский оборот ветпрепаратов и предоставление соответствующей информации.

Кроме того, будут скорректированы и собственные полномочия министерства. Проектом постановления признаются утратившими силу его полномочия по утверждению правил надлежащей дистрибьюторской практики и перечня наименований ветпрепаратов.

Изменения связаны с гармонизацией национального законодательства с регулированием в рамках ЕАЭС.