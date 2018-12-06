Полный цикл производства препарата от сахарного диабета запущен в Кировской области

17:14
13 декабря 2018

Сергей Рякин

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На заводе «Нанолек» в Кировской области компания Merck запустила полный цикл производства сахароснижающего препарата.

Выход на полные производственные мощности и отказ от импортных поставок планируется в течение ближайших двух лет. По объему выпускаемой продукции российское производство станет одним из крупнейших в мире после Франции и Греции. Предполагается, что объем выпуска препарата составит 400 млн. таблеток в год и сможет покрыть потребность российских пациентов.

«Сотрудничество российских наукоемких производств с крупными международными корпорациями – залог успешной реализации государственной стратегии «Фарма 2020» и проекта стратегии «Фарма 2030», – отметил в ходе открытия производства директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин. По его словам, коллаборация Merck и «Нанолек» с одной стороны, увеличивает доступность лекарственного средства, а с другой - помогает занять свободные в России производственные мощности зарубежными технологиями.

В свою очередь директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина подчеркнула, что снижение смертности от неинфекционных заболеваний, напрямую зависит от степени доступности лекарственных препаратов. «Мы рассчитываем, что локализация производства препаратов от сахарного диабета в России предотвратит дефицит этих лекарственных средств и будет способствовать повышению продолжительности жизни в России», - добавила она.

Производство лекарственных препаратов компании Merck на заводе «Нанолек» началось еще весной 2016 года, рассказал президент «Нанолек» Владимир Христенко. В течение двух с половиной лет российские и немецкие специалисты работали над развитием проекта.

Генеральный директор Merck Biopharma в России и СНГ Маттиас Вернике сообщил, что ранее производитель уже локализовал в России производство лекарственных средств для лечения рассеянного склероза, артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца.

Локализованный препарат для лечения предиабета и сахарного диабета 2 типа входит в список важнейших лекарственных препаратов Всемирной организации здравоохранения, а также в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП).

Персоны
Алехин Алексей
Максимкина Елена
Христенко Владимир
Компании
Merck

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