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Положение о системе МДЛП оптимизируют в рамках гармонизации с правом ЕАЭС

24.05.2024
16:41
Дина Коблова
Положение о системе маркировки лекарств оптимизируют в рамках гармонизации с правом ЕАЭС. Минздрав разработал соответствующий документ.
Фото: 123rf.com

Минздрав собирается внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Проект постановления находится на стадии общественного обсуждения до 23 мая.

Изменения планируют внести в приложения № 1 и № 2 к положению о системе МДЛП. Слова «дата государственной регистрации лекарственного препарата» заменят словами «дата государственной регистрации, регистрации лекарственного препарата».

Документ разработали в рамках гармонизации российского законодательства с едиными требованиями к обращению лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС и интеграции с единым реестром лекарственных препаратов ЕАЭС.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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