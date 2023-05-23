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Поправки к законопроекту...

Поправки к законопроекту о штрафах за нарушение маркировки интернет-рекламы примут до 1 июня

23.05.2023
18:24
Екатерина Погонцева

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за нарушение требований к маркировке интернет-рекламы. После его вступления в силу штрафы для операторов рекламных данных составят до 700 тыс. руб. При этом игроки рынка до сих пор спорят, что необходимо маркировать, а что — нет.

Фото: Екатерина Погонцева

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение требований к маркировке рекламы в интернете. При этом среди участников рынка, включая юристов, по-прежнему нет четкого понимания, какой контент в сети надлежит маркировать, а какой — нет.

После вступления в силу поправок в КоАП РФ штрафы для граждан составят до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб., а для операторов рекламных данных — до 700 тыс. руб. Поправки к законопроекту можно представить до 1 июня.

«Нам не хватает четких, понятных правил в части маркировки рекламы, — рассказал директор Департамента правовой экспертизы X5 Group Алексей Агапов в ходе ПМЮФ. — Есть такие требования закона о рекламе, которые совершенно легко исполнить, когда ты размещаешь щит на трассе, но которые не помещаются в экранчик смартфона. При этом требования к уличной рекламе и рекламе в смартфоне абсолютно одинаковые».

В ответ начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы Татьяна Никитина рекомендовала «предпринимательскому сообществу в рамках саморегулирования начать прорабатывать внутренние правила игры на этом рынке, чтобы избежать жесткого радикального государственного регулирования».

Подробнее читайте в «ФВ» № 13 (1112) от 23.05.2023 в материале «Все пометить».

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23.05.2023
Все пометить
Участникам рынка рекламы рекомендовали разработать внутренние правила игры
№13 (1112)

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