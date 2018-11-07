Порядка 70% онлайн-покупателей не знают о запрете на доставку лекарств

13:02
15 ноября 2018

Оксана Баранова

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Фото: Игорь Чунусов

Сроки и точные параметры легализации дистанционной торговли лекарствами пока не определены. Это не мешает крупнейшим игрокам ритейла выходить на рынок фармы и расширять ассортимент своих онлайн-маркетов за счет лекарств, изделий медицинского назначения и БАД.

На долю онлайн-заказов лекарств приходится почти 2% всего российского фармрынка. По предварительным оценкам, темпы роста по итогам 2018 года составят более 40%. Такие данные привел партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников в ходе конференции Omni Pharma.

«Несмотря на ограниченный сервис (нет доставки на дом) и сдержанный маркетинг онлайн-заказа аптечными сетями, рынок уже появился – и немаленький. Гонка уже началась: аптечные сети, интернет-проекты дистрибьюторов, Ozon, “Утконос”, Beru.ru», – заключил Борис Овчинников.

Представитель Ozon.ru Мария Заикина, рассказавшая о причинах, которые заставили компанию включить в ассортимент лекарственные средства, признала, что компания наделала немало шума на рынке из-за тестирования системы доставки лекарств.

 Она пояснила, что быть просто онлайн-витриной лекарств в партнерстве с такими компаниями, как «36,6» и «Здравсити» было невыгодно. Отказавшись от этой модели в сентябре 2018 года, Ozon получил лицензии на фармацевтическую деятельность (в Москве и Твери) и открыл офлайн аптечные пункты. Доставка лекарств на дом, которая вызвала шквал критики со стороны игроков фармрынка, проходит в тестовом режиме. А доставка ненадлежащим способом препаратов, требующих соблюдения температурного режима,– это лишь ошибка тестирования, не более того, подчеркнула Мария Заикина.

В свою очередь руководитель проекта vseapteki.ru (mail group) Александр Котляров заявил, что его компания не намерена ни в каком виде осуществлять доставку препаратов до тех пор, пока это не будет разрешено законом.

Хотя, по его словам, порядка 70% людей, осуществляющих покупки онлайн, не знают о таком запрете. И интерес к сегменту интернет-аптек постоянно растет.

«К 2025 году рынок с 3% может скакнуть до 25%», – пояснил он.

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