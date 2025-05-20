Минздрав предложил снизить пошлину за регистрацию лекарств

Минздрав разработал поправки во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации. Публичное обсуждения проекта федерального закона проходит до 16 июня.

Согласно документу для освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации медицинских изделий теперь понадобится: регистрационное удостоверение (должно быть выдано в соответствии с правом Евразийского экономического союза) или данные из госреестра медтехники (номер и дата регистрации). Проектом закона также исключается требование о наличии регудостоверения для некоторых операций.

Авторы документа также предлагают снизить пошлину за регистрацию лекарств с 420 тыс. до 190 тыс. руб. Еще отменяются пошлины для препаратов с международными клиническими испытаниям.

Кроме того, вводятся новые тарифы за внесение изменений в регдосье:

290 тыс. руб., если требуется экспертиза качества с образцами;

190 тыс. руб., без образцов или при оценке отношения ожидаемой пользы ‎ к возможному риску применения препарата.

Предложенные изменения касаются и госпошлин для медицинских изделий. За выдачу разрешений на проведение клинического или клинико-лабораторного испытания медизделия — 2,5 тыс. руб. Также вводятся пошлины за проведение экспертизы документов для исследований:

класс 1 — 32 тыс. руб.;

класс 2а — 48 тыс. руб.;

класс 2б — 64 тыс. руб.;

класс 3 — 104 тыс. руб.

В случае принятия документа признаются утратившими силу семь подпунктов, регулировавших пошлины за отдельные процедуры в сфере обращения лекарств. Закон вступит в силу через месяц после публикации.

