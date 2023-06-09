После разгрома аптеки в Таганроге Росздравнадзор приступил к проверке

Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области совместно с прокуратурой региона начали проверку фактов, изложенных в комментарии к видео, которое появилось в соцсетях накануне. На нем женщина разбивает стеклянные витрины аптеки в Таганроге, потому что там, по ее словам, без рецепта продали «Трамадол» ее другу, а полиция бездействует. Об этом говорится в пресс-релизе тероргана, поступившего в «ФВ».

Росздравнадзор установил точный адрес аптечной организации на ул. Дзержинского (ее название не сообщается), снятой на видео, и приступил к проверке.