Посол Венгрии в РФ: «Гедеон Рихтер» планирует расширять завод  в Подмосковье

«За первое полугодие 2018 года объем прямых поступивших инвестиций в Россию составил 112 млн долл., накопленных – 571 млн долл., почти четверть из них приходится на компанию “Гедеон Рихтер”», – рассказал глава Минпромторга.

В свою очередь Норберт Конкой отметил, что российско-венгерские экономические отношения находятся на высоком уровне, что подтверждается наличием планов по расширению завода «Гедеон Рихтер» в Подмосковье.

«Компания имеет огромную государственную поддержку. С 1996 года предприятие находится на территории Московской области, в него были сделаны инвестиции порядка 100 млн евро. Это было первое иностранное предприятие, которое провело локализацию производства. Сейчас предприятие ведет не только упаковку лекарственных препаратов, но и производит их по полному циклу», – сообщил г-н Конкой.

Отдельно стороны обсудили различные аспекты двухстороннего взаимодействия. Речь также шла о трансфере технологий и поддержке инновационных препаратов, производимых на российском дочернем предприятии, об осуществлении экспорта продукции в страны ЕАЭС, о маркировке лекарственных препаратов.

Источник: Минпромторг России