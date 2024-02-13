Поставки детской комбинированной вакцины приостановлены

Вакцину «Инфанрикс Гекса», которая используется для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита и гепатита В, трудно найти в поликлиниках. Препарат ни разу не вводился в гражданский оборот в 2023 году. В пресс-службе российского подразделения GSK «ФВ» пояснили, что компания планирует поставлять вакцину, но конкретные сроки назвать не может.

Согласно данным Росздравнадзора, в последний раз серия «Инфанрикс Гекса» вводилась в оборот в августе 2022 года. Приостановка поставок связана с внесением изменений в регистрационное удостоверение (РУ). «На текущий момент компания не располагает запасами данной вакцины в связи с необходимостью обновления регистрационного досье. Компания прилагает все усилия для возобновления поставок по завершении процедуры обновления», – прокомментировала пресс-служба GSK в России.

Там уточнили, что сейчас «затруднительно определить конкретные сроки доступности вакцины, поскольку возможность ввоза и выпуска вакцины в обращение напрямую зависит от скорости принятия решений по изменениям, затрагивающим регистрационное досье».

«Инфанрикс Гекса» зарегистрирована в 2011 году, в 2021 году препарат получил РУ ЕЭК. В России были зарегистрированы также трехкомпонентная «Инфанрикс» и пятикомпонентная «Инфанрикс Пента». Остались только «Инфанрикс» и «Инфанрикс Гекса». Регистрация пятикомпонентной вакцины отозвана. «Инфанрикс» в последний раз вводилась в оборот в октябре 2022 года.

Согласно данным AlphaRM, в 2023 году в госзакупки было поставлено 12,5 тыс. упаковок «Инфанрикс Гекса» на 28,9 млн руб. В 2022 году было 12,6 тыс. упаковок на 25 млн руб. В аптеках в 2023 году продано 3,5 тыс. упаковок на 9,6 млн руб., в 2022 году — 6,2 тыс. упаковок на 13,1 млн руб.