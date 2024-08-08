Поставщики сократили ввоз иммуноглобулина для беременных в Россию в 2024 году

Поставки на российский рынок антирезусного иммуноглобулина, который необходим для беременных с отрицательным резус-фактором, сильно сократились в 2024 году по сравнению с прошлым годом. Два из четырех крупнейших поставщиков этого препарата сообщили РБК, что в первой половине текущего года поставок еще не было.

По подсчетам RNC Pharma, всего за полгода рынок получил примерно 48 тыс. упаковок антирезусного иммуноглобулина, что на 71% ниже показателей аналогичного периода 2023 года. Как объяснил журналистам директор по развитию компании Николай Беспалов, дефицит связан с отсутствием достаточного объема поставок.

Сейчас в России зарегистрированы шесть препаратов антирезусного иммуноглобулина, однако рынок формируют четыре, три из которых производятся за границей. В прошлом году почти половину рынка (49,2%) занимало лекарство «Иммуноро Кедрион», которое производит итальянская компания Kedrion Biopharm. На втором месте находится препарат «Камроу» от израильской компании Kamada (32,5%), на третьем — «Резогам Н» от международной компании CSL Behring (14%). Около 4,3% рынка в 2023 году приходилось на отечественный препарат, который производит Ивановская областная станция переливания крови (ИОСПК) .

Как объяснили в Kedrion Biopharm, нехватка продукта характерна не только для России, а в странах, где он еще есть в наличии, цены на него значительно выше. Главная причина перебоев с поставками в первой половине года — недостаточное наличие гипериммунной плазмы, необходимой для производства иммуноглобулина. Ближайшая поставка в Россию запланирована на четвертый квартал 2024 года.

Производитель препарата «Камроу» расторг контракт с дистрибьютором в 2023 году из-за глобального повышения цен на исходную плазму крови, а также низкой зарегистрированной цены на препарат в России. В ИОСПК журналистам рассказали, что сейчас в гражданский оборот введена одна серия препарата, а две находятся в лаборатории контроля качества лекарств.