Поставщиков медизделий заподозрили в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний ООО «Алма-Мед» и ООО «Макрус». Компании подозреваются в антиконкурентном сговоре, направленном на поддержание цен при участии в торгах для нужд государственных учреждений в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Республике Дагестан.

По данным ведомства, организации отказались от конкурентной борьбы, действуя по единой модели поведения при участии в электронных аукционах медоборудования. Такая схема позволила, по мнению ФАС, удерживать цены на торгах, что противоречит п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, на которые претендовали компании, составила 681,7 млн руб. О каких именно медизделиях идет речь, в пресс-службе ФАС не уточнили.

Если вина компаний будет доказана, им грозят оборотные штрафы.

Накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о цифровизации антимонопольной службы. Документ предполагает создание ГИС «Антикартель». Запуск системы и ее интеграция с базами данных ведомств и юрлиц запланирован на 2025 год.