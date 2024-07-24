Потребители одинаково доверяют фармработникам и интернету при выборе препаратов

Ассоциация индустрии товаров для здоровья (АИТЗ) и Общероссийская общественная организация поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и синдромом короткой кишки «Доверие» провели опрос об ответственном отношении к здоровью. В нем приняли участие 343 респондента. Потребители доверяют сотрудникам аптек, особенно при выборе безрецептурных препаратов и интерпретации назначений врача. Результатами опроса с «ФВ» поделилась исполнительный директор АИТЗ Елена Неволина.

Как выбирают лекарства пациенты

Предпочтительным источником информации для пациентов останется интернет. При легких недомоганиях искать информацию в сети будут более 30% опрошенных, за помощью к врачу обратятся почти 21% и еще 18% придут за консультацией в аптеку.

При выборе безрецептурного препарата 30% пациентов будут искать информацию в интернете и столько же обратятся к фармработнику с просьбой порекомендовать что-то.

Когда пациент выбирает безрецептурный препарат самостоятельно, ему важны предыдущий опыт применения (52%), наличие препарата, который он применял раньше, по любой цене (14%), а некоторым респондентам — только квалифицированное врачебное мнение (13%) и доверие к производителю/брэнду (12%).

Где покупают препараты

Если цена на рекомендованный препарат показалось пациенту высокой, то он будет искать его по более низкой стоимости через онлайн-площадки (40%), спросит более дешевый аналог в аптеке (29%), все равно купит назначенное лекарство (23%).

При этом витрина аптеки малоинформативна для потребителей. Более 30% опрошенных никогда не смотрят на нее, столько же лишь изредка изучают препараты и делают выбор «с полки».

Для посетителей аптек при выборе конкретного препарата важны карта лояльности (68%), сниженная цена (55%) и кешбэк (29%).

Витамины и БАД половина опрошенных пациентов принимают только при возникновении потребности, выбирая их с помощью интернета (38%) или обращаясь к врачу (30%). В 10% случаев люди обращаются за консультацией к работнику аптеки.



Доверяют ли пациенты фармацевтам

Большая часть респондентов — 75% — в основном доверяют рекомендациям работников аптек, но 23% всегда относятся к ним с недоверием.

Половина опрошенных редко обращаются за советом к фармацевту. Те же, кто следуют рекомендациям фармработников, ожидают от них помощи при подборе лекарства на основе назначения врача или безрецептурного препарата для лечения легкого недомогания, а также при покупке медизделий для самостоятельного использования.

Около половины респондентов покупали рецептурный препарат без рецепта в течение года. В большинстве случаев (62%) этот препарат назначался пациенту врачом ранее. Пациенты считают отпуск без рецепта оправданным, если: нет возможности быстро получить медицинскую помощь (43%), врач не дал рецепт (23%), нет времени сходить на прием (20%), можно купить препарат в аптеке без рецепта (10%).



Как оценили результаты

Для всех вопросов, связанных с поиском информации, варианты получения информации из интернета или на онлайн-ресурсах самые популярные, отмечает Елена Неволина. «При этом более традиционные каналы информирования, например, аптечные витрины, оказываются почти невостребованными. Это может говорить о желании потребителей играть более активную роль в принятии решений, связанных с собственным здоровьем», — отмечает эксперт.

Результаты опроса показывают, что люди ответственно относятся к своему здоровью, не игнорируют легкие недомогания, не терпят, пока ухудшится состояние, и обращаются за медицинской помощью, отмечает председатель общероссийской общественной организации поддержки пациентов с ВЗК и СКК «Доверие» Татьяна Шашурина.

«Однако настораживает тот факт, что при ухудшении самочувствия люди в первую очередь ищут информацию в интернете, вместо того, чтобы сразу обратиться к врачу. Поэтому хочу еще раз призвать всех использовать только проверенные источники информации, например, сайты пациентских организаций, где собраны материалы от ведущих российских и международных экспертов», – подчеркнула она.



Неволила добавила, что в вопросах общения с фармработниками потребители доверяют сотрудникам аптек, но предпочитают оставлять решающее слово за собой.



«Информация становится более доступной, а многие сервисы и услуги — куда более удобными. Потребители, встречаясь с нежеланием со стороны врачей видеть в себе соучастников определения курса лечения, обращаются за помощью к открытым источникам. И то, какую информацию они там находят и как она влияет на общественное здоровье, часто остается «за кадром» дискуссий в профессиональных кругах», — отметила Неволина, призывая коллег к изменению этой ситуации.