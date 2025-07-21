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Поздравляем Виктора Дмитриева...

Поздравляем Виктора Дмитриева с юбилеем

21.07.2025
11:39
21 июля генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев празднует свой юбилей. 
Виктор Дмитриев | Фото: Игорь Чунусов

Уважаемый Виктор Александрович!

Примите искренние поздравления с замечательным юбилеем 60-летием! Ваш многолетний профессиональный путь, выдающийся вклад в развитие отечественной фармацевтической отрасли и общественная деятельность вызывают глубокое уважение.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений. Пусть каждый день приносит радость общения с коллегами и близкими, новые идеи и успешную реализацию самых смелых проектов. Пусть Ваши знания и мудрость и дальше вдохновляют профессионалов и молодых специалистов на достижение высоких результатов.

Персоны
Виктор Дмитриев
Генеральный директор АРФП

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