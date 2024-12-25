Правила формирования перечней лекарств с этанолом вступили в силу на неделю раньше

Правительство внесло изменения в правила формирования перечня лекарств, прошедших регистрацию в соответствии с правилами Евразийского экономического союза и (или) законодательством РФ, в процессе производства которых используется фармсубстанция спирта этилового (этанол). Соответствующее постановление № 1876 от 24.12.2024 было опубликовано на портале правовых актов.

Согласно изменениям, правила утверждения спиртосодержащих лекарств и медизделий вступают в силу с 25 декабря текущего года, а не с 1 января 2025 года, как это планировалось ранее.

Сформированный на основании решений комиссии перечень и вносимые в него изменения теперь утверждаются комиссией Минздрава, а не приказом Минздрава. Список публикуется на сайте министерства в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения комиссией (ранее было «со дня официального опубликования приказа Минздравом»).

Изменения внесены в Постановление Правительства РФ № 1437 от 28.10.2024. Им утвержден перечень лекарств, при производстве которых используется этанол объемной долей более 20%. Список будет формировать утвержденная Минздравом комиссия, в постановлении прописаны критерии для лекарств и сроки внесения изменений в перечень.

Ранее президент подписал закон о налоговой реформе, который предусматривает введение акцизов на фармсубстанцию этилового спирта с 2025 года. Чтобы цены на лекарства не выросли, к вычету будет приниматься акциз на субстанцию этанола при производстве лекарств и препаратов, а также продукции с общей долей содержания этилового спирта менее 20% (не содержащей спирт) и медизделий, список которых Минздрав должен закрепить в специальном перечне.