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Правила онлайн-торговли лекарствами...

Правила онлайн-торговли лекарствами могут применить к ветпрепаратам

18.06.2024
14:21
Дина Коблова
Правила продажи лекарств через онлайн-канал можно было бы применить и к ветпрепаратам, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли. Сейчас крупнейшие участники рынка сами контролируют этот раздел торговли, а от продажи некоторых категорий товаров и вовсе отказываются. 
Фото: 123rf.com

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) рассматривает введение правил для продажи через онлайн-канал препаратов для ветеринарного применения, которые будут аналогичны действующим для торговли в интернете обычными лекарствами. Об этом «Агроэксперту» рассказал президент ассоциации Артем Соколов.

По его словам, торговля препаратами для ветеринарного применения разрешена в онлайне, так как регулируется общим законом об обращении лекарств.

«В случае если есть необходимость ввести специализированные правила, то они должны быть сформированы так же, как в лекарствах. Участники рынка эту работу уже настроили автоматически, поэтому это было бы логично», — поделился Соколов.

Перед началом продажи лекарств в интернете аптека должна предоставить Росздравнадзору список площадок, на которых она планирует реализовывать свой ассортимент, предъявить лицензию и получить разрешение. По словам Соколова крупнейшие участники рынка также сами контролируют продажу ветпрепаратов: к примеру, на Ozon не дадут разместить ветпрепараты без подтверждения права заниматься их реализацией, а Wildberries во избежание рисков вообще убрал эту категорию.

Онлайн-площадки также отказываются от некоторых категорий товаров (например пестицидов), так как эта продукция не предназначена для использования обычными потребителями.

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