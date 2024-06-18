Правила онлайн-торговли лекарствами могут применить к ветпрепаратам

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) рассматривает введение правил для продажи через онлайн-канал препаратов для ветеринарного применения, которые будут аналогичны действующим для торговли в интернете обычными лекарствами. Об этом «Агроэксперту» рассказал президент ассоциации Артем Соколов.

По его словам, торговля препаратами для ветеринарного применения разрешена в онлайне, так как регулируется общим законом об обращении лекарств.

«В случае если есть необходимость ввести специализированные правила, то они должны быть сформированы так же, как в лекарствах. Участники рынка эту работу уже настроили автоматически, поэтому это было бы логично», — поделился Соколов.

Перед началом продажи лекарств в интернете аптека должна предоставить Росздравнадзору список площадок, на которых она планирует реализовывать свой ассортимент, предъявить лицензию и получить разрешение. По словам Соколова крупнейшие участники рынка также сами контролируют продажу ветпрепаратов: к примеру, на Ozon не дадут разместить ветпрепараты без подтверждения права заниматься их реализацией, а Wildberries во избежание рисков вообще убрал эту категорию.

Онлайн-площадки также отказываются от некоторых категорий товаров (например пестицидов), так как эта продукция не предназначена для использования обычными потребителями.