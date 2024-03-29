Правила приостановления реализации ветпрепаратов будут действовать до конца 2025 года

Правила приостановления реализации и применения ветпрепаратов будут действовать до конца 2025 года, изменения закреплены в приказе Россельхознадзора. Документом также установлен срок, в который территориальные органы службы должны направлять сведения о нарушении лицензионных требований производителями лекарств для животных.

Кроме того, теперь срок направления информации от территориальных органов Россельхознадзора о несоответствии производителя лекарств требованиям правил надлежащей производственной практики и (или) о нарушении лицензионных требований будет составлять не более трех рабочих дней с момента их выявления.

Изменения внесли в приказ надзорного органа № 282 от 22.03.2021.

Проект приказа Россельхознадзор опубликовал в начале февраля. Ограничение срока действия документа связано с принятым в конце января законом о гармонизации закона об обращении лекарств с правом ЕАЭС. Согласно принятым поправкам, с 1 января 2026 года правила приостановления, установленные ст.65 ФЗ-61, будут действовать только на препараты для животных. Такое основание для приостановления, как нарушение производителем лицензионных требований, прекратит свое действие с этой же даты.