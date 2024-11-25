Правила уничтожения недоброкачественных лекарств включат в обязательные требования на 2025 год

Минздрав предлагает утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, подлежащих оценке применения в 2025 году. Проект документа находится на стадии общественного обсуждения до 18 декабря.

В список обязательных требований на следующий год предлагается включить Постановление Правительства РФ № 1447 от 15.09.2020 «Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств ‎и контрафактных лекарственных средств».

Постановление разработано в соответствии с пунктом 55 Правил, утвержденных Минэкономразвития. Министерство утвердило план оценки действующих нормативных правовых актов на следующий год 20 августа 2024 года. Согласно ему, федеральные органы власти должны проанализировать законодательство, которое регулирует 65 разных сфер общественных отношений. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году.

Документ разработали на основании предложений самих ведомств, бизнеса, включая рабочие группы при правительственной комиссии по проведению административной реформы.