Правительство Омской области решило приватизировать государственную аптечную сеть

АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» вошло в программу приватизации собственности региона в 2024—2026 годах, соответствующее решение закреплено в распоряжении правительства Омской области № 50-рп от 05.04.2024.

Аптечная сеть принадлежит региональному министерству имущественных отношений, Омская область владеет в АО всеми акциями. Власти планируют акционировать предприятие в текущем году.

Региональные власти уже пытались приватизировать 51% акций «Омского лекарства» 10 лет назад, пишет издание «Новый Омск». Чиновники объясняли необходимость приватизации тем, что полученный от продажи дополнительный доход пойдет «на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения». Спустя полгода после этих заявлений правительство сняло с продажи пакет акций АО «Омское лекарство».

АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» образовано в 2008 году путем акционирования госпредприятия «Омское лекарство». Сеть работает под вывесками «Госаптека». Как указано на сайте компании, это одна из крупнейших сетей Омской области, насчитывающая 128 точек.