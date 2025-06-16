Правительство дополнило перечни наркотических и психотропных веществ

Правительство утвердило постановление № 880 от 11.06.2025, которым вносятся изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ (утвержден Постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998).

В список I включили новые наркотические средства, запрещенные в России:

A-PONASA;

ADB-5'Br-EZO-CA;

CH-FUBBMPDORA;

гексагидроканнабинол (HHC);

гексагидроканнабифорол (HHCP);

менитазен;

N-дезэтилметонитазен;

NMDMSB;

норизотонитазен;

флуонитазен;

2C-TMA-6;

CUMYL-INACA;

CUMYL-CHSINACA.

Для новых веществ также установили размеры, определяющие степень ответственности за их оборот. Для уже имеющихся в перечне препаратов уточнили формулировки.

В перечень психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен, добавили: