Правительство дополнило требования к получателям грантов на научно-технические разработки

Правительство утвердило постановление № 649 от 23.05.2024 о внесении изменений, касающихся поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений. Речь идет о субсидиях Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (постановление № 554 от 03.05.2019).

Изменения внесли в требования, которым должны соответствовать организации, претендующие на гранты. Так, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором объявлен конкурсный отбор, организация должна: