Правительство изменило перечень медизделий для получения налоговых льгот

Правительство внесло поправки в перечни кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%, утверждено соответствующее постановление № 1246 от 11.09.2024. Изменения вносятся в постановление № 688 от 15.09.2008.

Изменения вносятся в раздел II перечня кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), которым утверждены виды медицинских изделий, облагаемые налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%.

Согласно постановлению, коды изложат в следующих позициях:

«код 22.22.14.000 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс»;

«код 22.22.14.190 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс прочие»;

«код 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, ‎не включенные в другие группировки».

Из последнего кода исключается примечание, согласно которому налоговые льготы применяются только для впитывающих одноразовых пеленок (простыней); медицинских впитывающих, одноразовых пеленок для ухода за взрослыми, детьми и новорожденными; подгузников для взрослых и детей, а также урологических прокладок.

Еще в 2022 году Росстандарт аннулировал общий код пластмассовых бутылок и добавил их детализацию.

Изменения (за исключением кодов 22.22.14.190 и 22.22.14.000) распространяются на правоотношения, возникшие после 1 января 2024 года. Постановление вступит в силу по истечении месяца со дня публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.