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Правительство изменило порядок...

Правительство изменило порядок представления данных в систему МДЛП

10.07.2024
10:33
Дина Коблова
Правительство внесло изменения в положение о системе МДЛП. Теперь при передаче препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпускающихся по рецепту врача, станет обязательным прямой порядок представления сведений в систему мониторинга.
Фото: 123rf.com

Правительство внесло изменения в постановление № 1556 от 14.12.2018, которым утверждено положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (МДЛП). Изменения закреплены в постановлении № 922 от 06.07.2024, которое вступило в силу со дня опубликования.

Согласно документу, теперь стал обязательным прямой порядок представления сведений в систему МДЛП при передаче между субъектами обращения лекарств из перечня препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпускаемых по рецепту врача.

«Особенностью прямого порядка является то, что представление сведений в систему мониторинга осуществляется субъектом обращения лекарственных средств, осуществляющим передачу лекарственных препаратов. А субъект обращения лекарственных средств, получивший лекарственные препараты, обязан представить в систему мониторинга сведения, подтверждающие их получение», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава.

Изменения направлены на улучшение порядка мониторинга движения сильнодействующих препаратов и призваны усилить контроль за оборотом и обращением такой продукции.

Документ разработан в рамках гармонизации российского законодательства с едиными требованиями к обращению лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС и интеграции с единым реестром лекарственных препаратов ЕАЭС.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Зотова Ксения
Сегодня в 18:24
"И отпускающихся по рецепту врача" - всетрецептурные ЛП, или подлежащие ПКУ, отпускаемые по рецепту?
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