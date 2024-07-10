Правительство изменило порядок представления данных в систему МДЛП

Правительство внесло изменения в постановление № 1556 от 14.12.2018, которым утверждено положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (МДЛП). Изменения закреплены в постановлении № 922 от 06.07.2024, которое вступило в силу со дня опубликования.

Согласно документу, теперь стал обязательным прямой порядок представления сведений в систему МДЛП при передаче между субъектами обращения лекарств из перечня препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпускаемых по рецепту врача.

«Особенностью прямого порядка является то, что представление сведений в систему мониторинга осуществляется субъектом обращения лекарственных средств, осуществляющим передачу лекарственных препаратов. А субъект обращения лекарственных средств, получивший лекарственные препараты, обязан представить в систему мониторинга сведения, подтверждающие их получение», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава.

Изменения направлены на улучшение порядка мониторинга движения сильнодействующих препаратов и призваны усилить контроль за оборотом и обращением такой продукции.

Документ разработан в рамках гармонизации российского законодательства с едиными требованиями к обращению лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС и интеграции с единым реестром лекарственных препаратов ЕАЭС.