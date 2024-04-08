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Правительство изменило требования...

Правительство изменило требования к аптекам для доступа к онлайн-продаже лекарств

08.04.2024
19:13
Дина Коблова
Правительство изменило порядок выдачи разрешений аптекам на дистанционную продажу лекарств в рамках эксперимента. Документы приведут в соответствие с ранее принятым федеральным законом. Постановление вступит в силу с 1 сентября.
Фото: 123rf.com

Правительство решило изменить порядок выдачи аптекам разрешений на дистанционную продажу OTC- и Rx-препаратов в рамках эксперимента, это закреплено в постановлении № 429 от 04.04.2024. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Разрешения приведут в соответствие с федеральным законом, принятым в январе 2024 года. Федеральный закон № 1-ФЗ от 30.01.2024 исключил Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов из списка документов, разрабатываемых Минздравом, и требований к оптовым складам.

Поэтому требования этой практики исключают из Правил выдачи разрешения на онлайн-торговлю и доставку указанных лекарств, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 697 от 16.05.2020.

Аналогичные изменения внесли и в Положение о порядке проведения эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств. В документе предлагается оставить требование о соответствии аптек «правилам хранения лекарственных средств для медицинского применения».

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