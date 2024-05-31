Правительство наделило Россельхознадзор новыми полномочиями по ветпрепаратам

Правительство приняло постановление № 701 от 30.05.2024 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Изменения вносятся в постановление № 327 от 30.06.2004, регламентирующее положения о Россельхознадзоре.

Согласно постановлению, службе добавятся следующие новые полномочия:

осуществление регистрации, перерегистрации, внесение изменений в регистрационное досье, а также проведение процедур, связанных с регистрацией ветпрепаратов в соответствии с правилами ЕАЭС;

представление в ЕАЭС информации о регистрации, перерегистрации и внесении изменений в регдосье, а также о процедурах, связанных с регистрацией ветпрепаратов;

установление формы выписки из госреестра лекарств для животных.

Документом также исключаются полномочия Россельхознадзора по изданию правил надлежащей дистрибьюторской практики для ветпрепаратов.

Кроме того, Россельхознадзор разработал проект приказа «Об утверждении формы выписки из государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения». В случае утверждения приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.