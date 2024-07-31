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Правительство намерено создать...

Правительство намерено создать подпрограмму по производству отечественных ветпрепаратов

31.07.2024
15:43
Дина Коблова
Правительство намерено создать отдельную подпрограмму «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 20172030 годы. На производство ветпрепаратов по ней собираются выделить 1 млрд руб. из федерального бюджета и более 12 млрд руб. — за счет частных инвестиций.
Фото: 123rf.com

Производство ветпрепаратов намерены выделить в отдельную подпрограмму «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 20172030 годы. Разработанный Минсельхозом проект постановления правительства «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996» до 12 августа находится на стадии общественного обсуждения.

Минпромторгу, Минсельхозу и Минобрнауки постановляется принять меры, направленные на обеспечение реализации подпрограммы «Сельскохозяйственная техника и оборудование» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 20172030 годы. Также документом рекомендуется:

  • органам госвласти субъектов России предусмотреть меры по выполнению мероприятий подпрограммы по ветпрепаратам и подпрограммы по технике;
  • фондам поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и другим институтам развития поддержать реализацию комплексных научно-технических проектов подпрограмм ‎по ветпрепаратам и технике.

«Подпрограмма по технике направлена на создание на основе применения новых высокотехнологичных российских разработок
и внедрение в серийное производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и оборудования, способствующих росту производства качественной сельскохозяйственной продукции», — указано в пояснительной записке к проекту постановления.

Цель программы — довести к 2031 году уровень обеспеченности химико-фармацевтическими ветпрепаратами до 70% от заявленной потребности животноводов и до 47% по вакцинам для животных. На реализацию подпрограммы по ветпрепаратам намерены выделить более 1 млрд руб. из федерального бюджета и более 12 млрд руб. — за счет частных инвестиций.

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