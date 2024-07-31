Правительство намерено создать подпрограмму по производству отечественных ветпрепаратов

Производство ветпрепаратов намерены выделить в отдельную подпрограмму «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017—2030 годы. Разработанный Минсельхозом проект постановления правительства «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996» до 12 августа находится на стадии общественного обсуждения.

Минпромторгу, Минсельхозу и Минобрнауки постановляется принять меры, направленные на обеспечение реализации подпрограммы «Сельскохозяйственная техника и оборудование» Федеральной ‎научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017—2030 годы. Также документом рекомендуется:

органам госвласти субъектов России предусмотреть меры по выполнению мероприятий подпрограммы по ветпрепаратам и подпрограммы по технике;

фондам поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и другим институтам развития поддержать реализацию комплексных научно-технических проектов подпрограмм ‎ по ветпрепаратам и технике.

«Подпрограмма по технике направлена на создание на основе применения новых высокотехнологичных российских разработок

‎и внедрение в серийное производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и оборудования, способствующих росту производства качественной сельскохозяйственной продукции», — указано в пояснительной записке к проекту постановления.

Цель программы — довести к 2031 году уровень обеспеченности химико-фармацевтическими ветпрепаратами до 70% от заявленной потребности животноводов и до 47% по вакцинам для животных. На реализацию подпрограммы по ветпрепаратам намерены выделить более 1 млрд руб. из федерального бюджета и более 12 млрд руб. — за счет частных инвестиций.